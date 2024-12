Reprodução Disney 'Frozen 2'

Na última segunda-feira (2), a Disney anunciou que decidiu descontinuar vários canais na TV paga em fevereiro de 2025, dentre eles: Disney Channel, FX, Star Channel, Nat Geo e Baby TV. As operadoras por assinatura, como Sky e Claro, foram notificadas.





O único canal mantido pela empresa será o ESPN, (Entertainment and Sports Programming Network), que transmite conteúdo esportivo em toda a grade do canal. As obras que antes podiam ser vistas na televisão migram para o streaming Disney +.





Em nota enviada ao "F5", a Disney explica a decisão de descontinuar os canais na TV paga e transferir os conteúdos para o streaming. "Em resposta às transformações no cenário local de mídia e entretenimento, e para garantir que continuemos a evoluir e atender às necessidades de nossos consumidores com agilidade e inovação, decidimos descontinuar a operação de alguns canais lineares no Brasil a partir de 28 de fevereiro de 2025", diz em nota.





"Essa decisão inclui o encerramento dos canais Star Channel, Cinecanal, FX, National Geographic, Disney Channel e Baby TV, sem impactar nossos canais esportivos", finaliza a empresa.