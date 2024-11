Reprodução Instagram - 29.11.2024 Nicolas Prattes presenteia Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle

Zoe, fruto da antiga relação entre Sabrina Sato e Duda Nagle, ganhou uma homenagem especial de Nicolas Prattes, noivo da apresentadora. Com 6 anos recém-completados nesta sexta-feira (29), a criança ainda ganhou urso, chocolates e balões do artista.







"Teve um dia que Papai do céu olhou para mim e disse: 'Sua vida vai mudar. Vai ter mais cor, mais amor e mais carinho'. Conheci o amor da minha vida, depois o amor do amor da minha vida, nossa Zozo. Minha professorinha, que me ensina muito sobre a vida, sobre o amor e sobre todas as coisas mais bonitas da vida, que não são coisas", iniciou Prattes.





O artista, que defende o galã Rudá em "Mania de Você", ainda abordou o fato de não ser pai biológico de Zoe, que é filha de Sabrina Sato e Duda Nagle. "Criança faz a gente ter coragem pra enfrentar a maldade do mundo e ter esperança no futuro. Zoe, com um abraço, muda meu mundo inteiro. Não dei meu sangue, não tava no dia 29/11/2018 , mas o tempo correu um pouquinho e nos colocou na mesma linha, na mesma estrada, na mesma poesia", continuou.





"E tô aqui. Entrego meu coração e toda a minha dedicação pra você que me ensina tanto sobre mim, me torna um ser humano mais humano. Te amo, pequena e grande Zoe. Conta com o Zezé", finalizou o ator na postagem que fez no Instagram.