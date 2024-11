Reprodução YouTube - 29.11.2024 Silvia Pina

Considerada como uma das atrizes mais emblemáticas da teledramaturgia mexicana, Silvia Pinal, de 93 anos, morreu na última quinta-feira (28). A veterana estava internada desde a última sexta-feira (22) para tratar uma infecção urinária, mas não resistiu, segundo o "Extra".





"Lamentamos profundamente a morte da primeira atriz Silvia Pinal. Ela trabalhou com grandes diretores como Luis Buñuel e foi uma pioneira no teatro", declarou a Associação Nacional de Intérpretes, por meio de uma publicação feita no X, antigo Twitter.





Figurinha carimbada no SBT

No Brasil, a artista se tornou conhecida do público na emissora da família Abravanel, conhecida por transmitir folhetins mexicanos na grade vespertina. "Carinha de Anjo", em que interpretou a Madre Superiora, e "A Dona", na qual assumiu Isabel Rangel, foram algumas das narrativas que ela participou.

Nascida em 1931, em Sonora, e filha de militar, Silvia Pinal também se dedicou à política. Ela já foi deputada federal, deputada distrital e até mesmo senadora. Já no cinema, compôs o elenco de obras aclamadas, a exemplo de “Simón del Desierto”, “Viridiana” e “O Anjo Exterminador”.