Luciana Curtis, de 47 anos, foi sequestrada com o marido, o fotógrafo Henrique Gendre, e a filha na última quarta-feira (27), na Zona Oeste de São Paulo. Na ocasião, a família ficou 12 horas reféns. Os criminosos que os renderam ainda roubaram um carro e fizeram transferências bancárias das contas das vítimas.





Quem é Luciana Curtis?

Embora tenha voltado aos holofotes pelo crime do qual foi vítima, Luciana é conhecida internacionalmente pela atuação como modelo. Ela tem contrato com agências de destaque no mundo da moda, a exemplo da Ford Models e também da Way Model.





Paulistana, ela começou a carreira na década de 1990, quando foi vista por um olheiro da agência Ford em uma matinê, em São Paulo. À época, a jovem tinha apenas 14 anos. "Minha mãe é professora de história, meu pai era corretor de seguros, nunca imaginei trabalhar com moda. Foi assim, e eu me encontrei", disse ela, que é filha de um pai inglês e uma mãe brasileira, em entrevista à revista "Marie Clarie".





Campanha milionária?

Destaque nas passarelas, Curtis também foi rosto de várias marcas ao longo da carreira. Em 2001, assinou um contrato com a Revlon, em meio a rumores de que teria recebido um cachê de R$ 1 milhão. A modelo nunca confirmou o valor, mas declarou que realmente foi uma alta quantia.





"Não gosto de falar sobre valores, mas o cachê foi excelente e mudou a minha vida. Comprei, inclusive, um apartamento em Manhattan", contou ao jornal O Globo.





Aqui e lá

A modelo internacional precisa se dividir entre Brasil e Nova York. Isso porque, embora more com a família no país da América do Sul, ela viaja com frequência para os Estados Unidos, em virtude do trabalho.







Crime



O sequestro sofrido por Luciana Curtis e os familiares está sendo investigado pela Divisão Antissequestro da Polícia Civil, que tenta identificar os criminosos que renderam e roubaram a família. Sequestradas no Alto da Lapa, as vítimas ficaram reféns e foram levadas a um cativeiro na Brasilândia, situada na Zona Norte.

