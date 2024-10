Reprodução Duda Nagle diz que tomou iniciativa de romper o noivado com Sabrina Sato; saiba o motivo

O ator Duda Nagle revelou que foi ele quem tomou a iniciativa de romper o noivado com Sabrina Sato, com quem tem uma filha de 5 anos, Zoe Sato. Em entrevista recente, ele explicou que a parte profissional prejudicou o casal.



"Acho que não era para ser... É difícil explicar, mas foi uma conjuntura de fatores que levaram a gente a se distanciar como casal, a rotina era muito diferente, cada um para um lado", declarou em participação no podcast Papagaio Falante.

Nagle aponta que faltou priorizar e dar mais atenção ao lado particular. "A vida quando a gente não consegue manter essa gestão da energia, organizar direito as prioridades, as coisas se perdem. Acho que os hábitos, a rotina, a agenda contribuíram para esse afastamento", apontou.

O ator também relembrou que a casa vivia rodeada de funcionários da equipe de Sabrina e que a noiva sempre estava na agitação dos compromissos profissionais.

"Ela tinha o hábito de está sempre com a equipe, cercada de muitas pessoas, e trazia muito trabalho para casa, são coisas que acabam... Entrava muito nessa coisa do avatar da pessoa jurídica e física. Mas quando a conheci ela já vivia assim, talvez eu não tenha feito uma análise acurada no princípio para analisar os próximos passos, ao mesmo tempo, a gente foi construindo uma história e essa demanda outro tipo de posicionamento", refletiu.

Duda Nagle contou que sugeriu mudanças na rotina e que teve uma conversa com Sabrina Sato antes do relacionamento chegar ao fim. No entanto, o ator confessa que não percebeu que as reivindicações foram atendidas.

"Sobrou para mim essa decisão [de separar] porque eu já tinha feito a análise de conjuntura, já tinha chamado para conversar, proposto mudanças, e as mudanças não estavam vindo. Então os dois já estavam sentindo, e aí eu tomei a iniciativa para de fato [terminar]. Não me arrependo [do nosso relacionamento], a gente viveu plenamente a história que a gente viveu, teve muita coisa boa, teve a Zoe que é o maior milagre da vida", declarou.