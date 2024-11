Elsa/Getty Images/AFP Ben Affleck e Jennifer Garner em 2009

Ben Affleck, de 52 anos, virou assunto nas redes sociais após surgir ao lado da ex-esposa, a atriz Jennifer Garner, no Dia de Ação de Graças (28). Os artistas, que são pais de Violet, de 18, Fin, de 15, e Samuel, de 12, faziam trabalho voluntário na "Midnight Mission", em Los Angeles.





As informações são do "The New York Post", que também conseguiu as fotos do ex-casal na ação sem fins lucrativos. Segundo o site, a aproximação entre Garner e Affleck ocorre em meio ao polêmico e conturbado divórcio do galã com a atriz e cantora Jennifer Lopez, de 55.





Divórcio com JLo

Em meio a rumores de uma crise no casamento, Ben Affleck e Jennifer Lopez oficializaram que estavam se divorciando em agosto. Eles estavam juntos desde abril de 2021, mas já tinham vivenciado um romance de idas e vindas no passado, em 2003.





Relação com Garner

A estrela de "De Repente 30" se casou com o ator em 2005, quando ele e JLo já tinham colocado um fim no primeiro relacionamento. Em junho de 2015, após 10 anos de casamento, o casal de atores anunciou o fim do relacionamento. O divórcio, no entanto, foi formalizado dois anos depois, em 2017.