Foto: Reprodução Jennifer Lopez, Ben Affleck e Jennifer Garner

Ben Affleck e Jennifer Garner teriam voltado a se relacionar depois do término do casamento do ator com a artista pop Jennifer Lopez . De acordo com informações de uma fonte do site Radar Online, os atores estão mais juntos do que nunca.

O artista, que interpretou o personagem Batman nos cinemas, foi alvo de comentários quando se relacionou com Kick Kennedy, filha do empresário Robert F. Kennedy Jr. Isso porque a mulher se parece fisicamente com Garner, levando os internautas a fazerem associações entre elas.

Segundo a fonte do portal, a volta do relacionamento teria iniciado há apenas alguns meses. A protagonista de "De Repente 30" e Affleck ficaram juntos de 2005 a 2018. “Recomeçou há alguns meses. Basta observar como eles estão felizes. Os dois tiveram uma segunda chance no amor. Ela foi um porto seguro para o Ben enquanto o casamento com a J-Lo ia se desfazendo", iniciou.

"Ele valoriza muito os conselhos da Jen. Ele sabe da sorte que tem por tê-la. Ela o mantém focado e otimista. A forma como ela se faz presente para o Ben fortaleceu a crença dele que ela é maravilhosa para ele, como esposa e parceria. Ele respeita demais a Jen e como ela vive a vida dela”, acrescentou o informante. As idas e vindas constantes dela à casa do Ben, o fato dele confiar nela chegando quando quiser. Os sinais estão sendo explícitos para muita gente”, concluiu.

Término do casamento com Jennifer Lopez aconteceu neste ano

O site TMZ revelou que a cantora Jennifer Lopez começou o processo de divórcio de Ben Affleck no dia 20 de agosto. Os dois haviam se casado na mesma data, em 2022. Os primeiros rumores de que o casal teria terminado se iniciaram em maio deste ano.

De acordo com o portal de notícias, a voz de "On The Floor" foi à Corte Superior do Condado de Los Angeles para pedir o processo de divórcio. Além disso, o veículo afirmou que a artista musical considerou o dia 26 de abril de 2024 como a data do fim de seu casamento com o ator.

