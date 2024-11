Reprodução Instagram Mani Rego

Mani Rego, de 42 anos, usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira (29) para contar aos seguidores que decidiu fazer duas intervenções cirúrgicas com fins estéticos. A ex de Davi Brito, campeão do "Big Brother Brasil 2024", passará por uma lipoaspiração e também colocará próteses de silicone nos seios.





O procedimento será feito em uma instituição situada no bairro Caminho das Árvores, considerada como uma das áreas mais nobres de Salvador, cidade na Bahia. Em conversa com os fãs, por meio de um vídeo publicado no Instagram, ela explicou o motivo de recorrer aos procedimentos.





"Eu decidi fazer a cirurgia plástica, porque eu tive um emagrecimento muito rápido. Perdi peso muito rápido, quase treze quilos em um ano. Então, fiquei com a flacidez. Mas, antes desse emagrecimento, me incomodava muito a papada também", explicou ela.





Flacidez

Mani conta que, durante o processo de "engordar e emagrecer", outras áreas do corpo dela ficaram flácidas, como os seios. Além disso, a empreendedora afirma que percebeu diferenças depois da amamentação; ela é mãe de um jovem de 26 anos de idade.





Rego ainda desabafou sobre os momentos em que decide ir à praia. Segundo ela, as insatisfações fazem com que ela use shorts ao invés de biquíni. "Lembro que, quando eu ia para a praia, sempre ficava de shorts", pontuou ela, que já foi vítima de etarismo nas redes sociais.

Confira o relato: