Reprodução Instagram - 28.11.2024 Larissa Manoela

Larissa Manoela, de 23 anos, usou as redes sociais na última quarta-feira (27) para se pronunciar após ter viralizado nas redes sociais. A atriz e influenciadora virou assunto da web depois que publicou registros em um altar tailandês repleto de genitálias masculinas.







O altar fica em uma caverna na província de Krabi. Larissa está no local junto do marido, o também ator André Luiz Frambach, que recentemente esteve no elenco de "No Rancho Fundo", na Globo. O casal, inclusive, renovou os votos durante os passeios que fizeram no exterior.





Larissa contou aos seguidores a lenda sobre a origem do "altar de fertilidade". "Diz uma lenda de que há muito tempo, havia linda princesa vivendo por ali. Por ser muito bonita, ela era cortejada por muitos homens, mas se recusava a dar bola para qualquer um deles. Um dia, um homem de uma praia vizinha a pediu em casamento e ela recusou. Quando o homem tentou levá-la embora à força, um homem de outra ilha apareceu e ajudou a princesa", iniciou.





"Como forma de agradecimento, a princesa decidiu casar com o seu herói. No dia do casamento, um grupo de homens invejosos apareceram para uma briga com o noivo. A briga foi tão violenta que um eremita teve que aparecer e fazer uma mágica para transformar a cena em rochas. A princesa se tornou a caverna dessa praia dos pintos, Phranang Cave, e os homens se tornaram rochas em praias vizinhas", acrescentou.





"Na verdade, dando uma pesquisada, parece que tudo isso se originou na Índia e foi trazido para a Tailândia centenas de anos atrás. Uma superstição que os tailandeses levam super a sério. O símbolo da Shiva, o pinto, pode significar fertilidade, mas também para dar sorte. Pescadores, por exemplo, antes de saírem ao mar, fazem suas orações à Shiva pedindo sorte e que tudo ocorra bem", finalizou.