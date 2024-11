Reprodução/Globo Tieta passará por tratamento de imagem para reprise na Globo





A novela Tieta , um clássico da televisão brasileira, estará de volta ao Vale a Pena Ver de Novo , na Globo , a partir do dia 2 de dezembro. Exibida originalmente entre 1989 e 1990, a trama foi produzida em uma época em que a tecnologia de vídeo e som ainda era bastante limitada.

Para a reprise, a Globo realizará um tratamento especial de imagem, ajustando a novela ao formato atual das transmissões. De acordo com a assessoria de comunicação da emissora, esse processo de aprimoramento é uma prática comum em produções mais antigas, garantindo uma melhor experiência para o público nos dias de hoje.

Vale lembrar que a versão integral de Tieta, com áudio e vídeo preservados como nos anos 1980, já está disponível no Globoplay desde 16 de setembro, após passar pelo projeto Originalidade. A volta da novela promete trazer nostalgia ao público, ao mesmo tempo que enfrenta os desafios de adaptar uma obra clássica ao contexto atual.

A novela, escrita por Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares , com base no romance Tieta do Agreste, de Jorge Amado , tem previsão de retorno ao Vale a Pena Ver de Novo , com ajustes para se adequar ao horário da tarde.

Com Betty Faria no papel principal e Joana Fomm como a inesquecível vilã Perpétua, a trama aborda temas polêmicos, como incesto e forte teor sexual, que podem ser editados ou cortados para atender às restrições atuais.

A abertura da novela, uma das questões mais comentadas, também deve passar por mudanças. Na versão original, a vinheta trazia Isadora Ribeiro nua, ao som da música-tema de Luiz Caldas , algo que certamente será revisto.

Em nota divulgada pelo UOL Splash nesta segunda-feira (18), a Globo confirmou que adaptações poderão ser feitas em diversas partes da novela, incluindo a abertura, para adequação ao público vespertino.

Já em termos técnicos, os capítulos não serão exibidos no formato original 4:3, mas em 16:9, o padrão atual das TVs. Isso exigirá ajustes, como zoom e "esticamento" das imagens, procedimento comum em reprises de produções antigas, como acontece com Alma Gêmea , em exibição no momento.