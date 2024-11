Arthur Ferreira Larissa Manoela e André Luiz renovam votos e recriam cena de ‘Enrolados’









O amor está no ar! Nesta quarta-feira (27), Larissa Manoela e o marido André Luiz Frambach encantaram os fãs ao compartilhar um álbum repleto de amor durante uma viagem inesquecível à Tailândia.

Na publicação, Larissa escreveu: "Não existe limite para celebrar o amor". Em uma das fotos, uma plaquinha indica que a cerimônia de renovação de votos aconteceu na terça-feira (26) . Seguindo os rituais tradicionais do local, o casal escolheu looks brancos, complementados pelo clima praiano deslumbrante.

Em um passeio romântico pela cidade de Krabi, na costa oeste da Tailândia, decidiram realizar a cerimônia ali mesmo, em uma praia paradisíaca.





A celebração aconteceu em um barco longtail, tradicional embarcação tailandesa, símbolo do país. Durante o ritual, cada noivo recebeu um potinho com areia ou conchinhas do mar, que derramaram juntos em um pote maior. O gesto simboliza a união eterna, assim como é impossível separar os grãos de areia, assim é a vida dos casais.

Durante o festival de luzes da Tailândia , o ator fez questão de ajoelhar-se novamente, pedindo a esposa em casamento com um anel, celebrando ainda mais seu amor.

Instagram/@larissamanoela 14/11/2024 Larissa Manoela embarca em viagem pela Tailândia ao lado do marido, André