Reprodução Record TV Yuri Bonotto em 'A Fazenda 16'

O décimo eliminado de "A Fazenda 16" será revelado ao público nesta quinta-feira (28). Yuri Bonotto, ex-bombeiro de Eliana, estava na berlinda, mas conseguiu escapar após se consagrar como fazendeiro outra vez no reality rural da Record TV, na última quarta-feira (27).







Com a vitória do peão, outros três participantes foram cravados nesta roça. É o caso de Luana e Juninho, que perderam a Prova do Fazendeiro, e também de Fernando, que não pode participar da competição por ter sido vetado na noite de votações, na terça-feira (26).





Como o trio parou na berlinda?

Conhecido pela interpretação de Binho em "Chiquititas", o ator Guilherme Vieira, de 22 anos, indicou Juninho. "Juninho me enxerga como uma pessoa maquiavélica, que joga de forma suja em diversos momentos", disse o artista ao justificar a indicação.





Mais votada pelos colegas de confinamento, Luana recebeu seis votos e ocupou o segundo banquinho dos roceiros. Fernando foi o terceiro indicado pela puxada da Baia. Já no Resta Um, Yuri não foi salvo por ninguém e também parou na roça, mas conseguiu se livrar ao ganhar a Prova do Fazendeiro.