Reprodução: Instagram Sabrina Boing Boing

Sabrina Boing Boing adotou uma nova forma de vida. A modelo e DJ resolveu trocar o agito da cidade grande para morar em Itamambuca, em Ubatuba, situado no litoral norte de São Paulo. Em entrevista exclusiva ao IG Gente , a influenciadora abriu o jogo sobre como é viver de uma maneira mais simples e minimalista.



"Totalmente libertador, no meu caso especificamente é como um tratamento de choque, pois eu tinha um transtorno de compulsão por compras, que iniciou na adolescência e foi piorando", iniciou ela.

A modelo, então, explicou como era a sua relação com as compras. "Cheguei a acumular coisas em um cômodo inteiro de um apartamento, onde não era possível entrar no local. [Ficava] cheio até o teto", detalhou ela.

Saudades do luxo?

Quando perguntada sobre a maneira como vivia na cidade, a tatuadora afirmou: "Luxo aqui [no campo] seria máquina de lavar roupas. Acho que é o item que faz mais falta, pois lavar roupa no tanque tem me deixado com dor no braço ", confessou.

Sabrina abriu mão de toda a vida de luxo em São Paulo e deixou tudo para trás. "Não tenho televisão, meu notebook quebrou, não temos carro, ando de ônibus quando preciso ir até a cidade, ando muito a pé vários km por dia pois não tem comércio."

Comparação com São Paulo

Ao que tudo indica, os dias de regalias ficaram para trás e parecem não fazer mais falta no dia a dia de Sabrina Boing Boing. "As ruas são de terra, então quando chove tem muita lama. É uma vida completamente diferente de São Paulo", observou. "Muita natureza e barulho apenas de pássaros e insetos. O perigo na rua não é de assalto, mas de picada por uma cobra", brincou a DJ.

Entre prós e contras, Sabrina Boing Boing conclui: "Me sinto livre e feliz , quero adaptar minha vida a longo prazo para algo próximo a isso".