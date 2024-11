Reprodução: Instagram Wenny

Wenny , irmã de Lexa e artista musical, compareceu ao barracão da Portela, na Zona Portuária do Rio de Janeiro. No local, ela ganhou o croqui da fantasia que usará no Carnaval de 2025 .

A jovem de 15 anos será musa da agremiação e irá desfilar sozinha à frente do terceiro carro alegórico. Na apresentação, Milton Nascimento, ícone da música brasileira e tema do enredo, será homenageado, bem como os amigos do cantor.



Sobre a roupa que ela irá utilizar, a performer contou: “Fiquei muito contente com o cuidado dos carnavalescos comigo. A fantasia está linda, e desfilarei com orgulho, tamanha é minha identificação. Sinto-me grata e extremamente feliz”.



A fantasia será produzida no ateliê de Guilherme Alves, com styling assinado pelo profissional Pedro Agah. “É a minha cara, estou apaixonada! Não vejo a hora de pisar na Sapucaí. Esta fantasia será um acontecimento, cheia de brilho, com muitos cristais, luxo e beleza", entregou a cantora. "Afinal, a Portela merece, e Milton Nascimento também”, acrescentou.

Wenny Foto: Divulgacao Wenny Foto: Divulgacao