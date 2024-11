Reprodução/Instagram Irmãs Minerato

A influenciadora digital Ana Paula Minerato foi oficialmente desligada da Gaviões da Fiel nesta segunda-feira (25), após a divulgação de supostas falas racistas atribuídas a ela. A ex-musa da escola de samba da torcida organizada já esteve envolvida em diversas controvérsias ao longo dos anos, muitas delas envolvendo a própria irmã, Tati Minerato .

As irmãs, conhecidas pelas participações no Carnaval, estão distantes uma da outra desde 2019, quando discutiram em uma festa de aniversário. Desde então, Ana Paula não tem contato com Tati nem com a mãe, Sylvia, que teria tomado partido da outra filha na briga familiar.





No último Carnaval, Tati revelou ao gshow que não assistiria ao desfile de Ana Paula pela Gaviões. "A nossa relação continua a mesma. Não vou assistir a ela amanhã, não vai dar. Mas desejo sucesso", declarou na época.

Além dos escândalos no Carnaval, Ana Paula também chamou atenção durante a participação no reality show A Fazenda. Na edição que foi apresentada ainda por Roberto Justus, a modelo se envolveu em várias discussões com colegas e até com o próprio apresentador, além de ser criticada pelo comportamento durante as noites de confinamento.