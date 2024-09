Reprodução Instagram Wenny

Wenny, de 15 anos, tem dado os primeiros passos na carreira como cantora. Irmã de Lexa, a jovem conversou com a reportagem do iG Gente e abriu o jogo sobre as dicas que recebeu da funkeira, além de comentar se fica incomodada com as possíveis comparações que podem ser feitas entre elas.





“Até agora, nunca fui comparada à Lexa. Isso faz sentido, porque somos bem diferentes. Lexa é mais tranquila, enquanto eu sou mais agitada, extravagante, e isso reflete no meu jeito de trabalhar e de me apresentar no palco”, afirma a filha de Darlin Ferrattry



No entanto, ainda que descarte comparações com a irmã mais velha, Wenny se mantém atenta aos conselhos que Lexa tem. “Me descobri como cantora, com características bem mais excêntricas, que se diferenciam bastante da minha irmã. Mas, claro, tudo o que ela me fala eu escuto com muito amor e credibilidade. Porém, eu sou eu e faço questão de manter meu jeitinho”, argumenta ela, que recentemente foi premiada.



Jovem Revelação

Foto/Divulgação*: Ferrattry Produções / Palmer Assessoria de Comunicação Wenny recebe prêmio de Cantora Revelação





Em entrevista, Wenny ainda falou sobre o título de Jovem Revelação, conquistado por ela no Prêmio Jovem Brasileiro, que ocorreu na última quarta-feira (25). ”Este é o primeiro prêmio da minha carreira, e estou em êxtase com esse reconhecimento. Foi uma jornada em que precisei provar para minha mãe que a música era o caminho que eu queria seguir”, defende.



A jovem de 15 anos também deu detalhes da rotina de estudos, que vão desde aulas de canto até inglês e dança. Segundo Wenny, os compromissos artísticos precisam ser conciliados com a rotina escolar, tendo em vista que ela não concluiu o Ensino Médio.



“Desde então, venho me dedicando muito para conquistar meu espaço. São aulas de canto, dança, inglês, além de conciliar tudo isso com a escola e outras atividades. Esse prêmio é a validação de todo esse esforço”, celebra.



Look icônico

Foto/Divulgação*: Ferrattry Produções / Palmer Assessoria de Comunicação Wenny ganha o prêmio de Cantora Revelação





Para a premiação, a voz de "Check Point" resolveu apostar em propostas que representassem assuntos importantes para o meio ambiente, como a preservação da fauna e flora. Um dos looks que usou no tapete vermelho do evento foi inspirado no tubarão-baleia, uma espécie marinha ameaçada de extinção.



“Esta é uma excelente oportunidade para provocar uma reflexão e falarmos mais sobre a proteção do meio ambiente, que é um direito de todos os seres. Quero usar minha visibilidade para chamar a atenção da sociedade e das autoridades”, enfatiza ela, que vestiu a peça assinada pelo estilista Guilherme Alves.



A segunda escolha de Wenny foi uma roupa sereia decorada com conchas e estrelas-do-mar feitas de acetato pintadas à mão, que contou também com algas artificiais e chatons. Na premiação, a jovem artista decidiu homenagear uma de suas referências no ramo musical, o cantor Cazuza. A irmã de Lexa contou que se encontrou com a mãe do artista, Lucinha Araújo.



“Estive ontem no escritório do Cazuza, em Ipanema, onde fui recebida pela Lucinha Araújo. Foi um momento único, de muita troca. Ela me deu uma foto dele para usar hoje na minha apresentação no PJB. Era uma homenagem que eu queria fazer ao meu ídolo. Me senti ainda mais enriquecida depois desse encontro com a mãe do Cazuza”, finaliza.

Cantora fez campanha de conscientização ambiental Foto/Divulgação*: Ferrattry Produções / Palmer Assessoria de Comunicação Wenny é irmã mais nova de Lexa Foto/Divulgação*: Ferrattry Produções / Palmer Assessoria de Comunicação Wenny ganha o prêmio de Cantora Revelação Foto/Divulgação*: Ferrattry Produções / Palmer Assessoria de Comunicação Wenny é destaque no Prêmio Jovem Brasileiro Foto/Divulgação*: Ferrattry Produções / Palmer Assessoria de Comunicação Irmã de Lexa usou look inusitado Foto/Divulgação*: Ferrattry Produções / Palmer Assessoria de Comunicação Wenny recebe prêmio de Cantora Revelação Foto/Divulgação*: Ferrattry Produções / Palmer Assessoria de Comunicação





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook.