Reprodução/Instagram Ana Paula Minerato

A Secretaria da Justiça e Cidadania de São Paulo abriu um procedimento administrativo para investigar o vazamento de um áudio atribuído à modelo Ana Paula Minerato , que contém ataques racistas. O caso ganhou repercussão nas redes sociais após o áudio, no qual a modelo supostamente faz comentários ofensivos sobre a cantora Ananda , da banda Melanina Carioca, ser divulgado.

De acordo com as informações divulgadas primeiro pela GloboNews, o processo foi iniciado na última segunda-feira (25) pela Ouvidoria da Coordenadoria de Políticas para a População Negra (CPPN). A pasta informou que notificará as partes envolvidas, garantindo o direito de defesa. Até o momento, a defesa de Ana Paula Minerato não havia sido localizada, e o espaço segue aberto para manifestação.





Após o vazamento do áudio, a Gaviões da Fiel, escola de samba da qual Minerato fazia parte, desligou a modelo de todas as atividades da agremiação. A rádio Band FM, onde ela apresentava um programa diário desde 2018, também anunciou sua demissão. O conteúdo do áudio gerou indignação nas redes sociais, com comentários de teor racista direcionados a Ananda.

"Empregada do cabelo duro. Você gosta de cabelo duro? Não sabia que você gostava de mina com cabelo duro", diz Minerato em um dos trechos da gravação. A Secretaria da Justiça e Cidadania informou que o procedimento administrativo segue os trâmites da Lei Estadual 14.187/2010, que regulamenta os processos administrativos por discriminação racial em São Paulo.

As punições podem variar de advertência a multa, com valores entre R$ 17.680,00 e R$ 106.080,00. Além disso, a Coordenadoria de Políticas para a População Negra está oferecendo acolhimento e orientação à vítima, Ananda, como parte do processo.

Em 2022, Ana Paula Minerato desfilou na Gaviões da Fiel no Carnaval, quando o samba-enredo da escola abordou a desigualdade social e a escravidão no Brasil, um contraste com os recentes comentários feitos pela modelo.