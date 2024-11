Instagram/@yasminbrunet 18/11/2024 Yasmin Brunet faz charme ao exibir curvas em vídeo na web





Yasmin Brunet encantou seus seguidores ao postar um vídeo deslumbrante nas redes sociais, neste domingo (17), onde exibiu suas curvas enquanto promovia sua marca de beleza.

Na legenda, a modelo aproveitou para anunciar uma promoção especial: "Beauty Friday no site @yasminbeauty com os menores preços do ano! Aproveita para comprar presentes pra você, família e amigos. Não perca tempo! Vai rolar até que os estoques acabem. Ainda dá pra usar o cupom YAS15 para ter mais desconto! Verão sem @yasminbeauty não é verão”.





Os comentários não demoraram a encher de elogios calorosos: "Deusa maravilhosa" , "A mais linda com os melhores produtos", e "Ela é o puro sol irradiando calor e alegria", foram apenas algumas das declarações de seus fãs encantados.