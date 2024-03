Reprodução / TV Globo BBB 24: Yasmin desabafa: 'Ele é o pobre coitado e eu sou a Camarote'

Após a treta com Davi depois do Sincerão desta segunda-feira (4), Yasmin senta para conversar com Lucas Henrique e Pitel. A modelo opina que se descontrolou durante a briga e deu o que o baiano queria.

"Independente do que eu queria fazer, não era para eu dar para ele a reação que ele queria, porque ele acabou controlando o que eu estava sentindo. Ele não pode ter esse direito, esse poder de controlar o que eu sinto. E eu dei para ele isso, o que ele queria. Porque ele estava na moral, suave na nave", afirma Yasmin.

"Essa é a maior característica dele: frieza", comenta Pitel. "Ele faz isso para tirar essa reação. Como ele viu que me incomodou isso ontem e eu não falei nada, ele tentou isso de novo, e hoje ele conseguiu o que queria", explica a modelo. "Diferente de mim, que ele briga comigo, ele se descontrola", expõe Lucas Henrique. "Ele amou, ele amou. Ele sentiu prazer extremo, dava pra ver na cara dele o sorrisinho", diz a modelo.

Logo depois, Pitel lembra que Davi não teve reação quando ela o citou no Sincerão e Yasmin justifica: "O problema dele nunca foi com você, Pitel. Era com a Wanessa e comigo". "O problema dele é com os Camarotes", opina a alagoana.

"Assim como ele falou na festa que Camarote não merecia ganhar. E é óbvio, eu estou dando o que ele quer. Ele é o pobre coitado e eu sou a Camarote mimadinha que foi para cima dele", desabafa Yasmin.

Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente