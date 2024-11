Reprodução Instagram - 25.11.2024 Virginia exibe abdômen trincado

Virginia Fonseca, de 25 anos, usou as redes sociais no último domingo (24) para compartilhar com os seguidores como decidiu curtir o dia de folga. A influenciadora, empresária e apresentadora ostentou um abdômen trincado menos de três meses do parto de José Leonardo.







"Finalizando o domingão assim", escreveu a influenciadora como legenda da postagem que fez no Instagram. Nos registros, a loira resolveu apostar em um biquíni verde limão. Em uma das fotos, ela surge ao lado de Maria Flor, a filha do meio dela e de Zé Felipe.

Virginia curte piscina de noite Reprodução Instagram - 25.11.2024 Virginia e Maria Flor Reprodução Instagram - 25.11.2024 Virginia apostou em biquíni verde limão Reprodução Instagram - 25.11.2024 Virginia exibe abdômen trincado Reprodução Instagram - 25.11.2024





Calça jeans e camiseta em festa de debutante

Também no domingo (24), Virginia resolveu se pronunciar sobre a última polêmica que se envolveu. A nora de Poliana e Leonardo foi criticada nas redes sociais por ter usado camiseta e calça jeans para o aniversário de 15 anos da filha do motorista.





Virginia resolveu romper o silêncio sobre um comentário que dizia: "Me desculpa, mas precisava ir com essa roupa?". "Não estou nem ligando para essa mulher falando da minha roupa, mas postando para vocês verem como existe gente mal amada e sem noção", rebateu a loira.