Eliezer, de 34 anos, usou as redes sociais no último domingo (24) para contar aos fãs que foi submetido a um cateterismo de emergência antes de Ravi, segundo filho da relação com Viih Tube, nascer. Ele ainda entregou que tentou esconder toda a situação dos familiares.







Isso porque o ex-BBB não queria preocupá-los, visto que a gestação de Viih já estava na reta final. Eliezer passou pelo procedimento três dias antes do nascimento de Ravi, que veio ao mundo no dia 11 deste mês. "Preferi não contar", admitiu ele.





"Três dias antes de a Viih ter o Ravi, eu passei por um cateterismo de emergência. Basicamente só a Viih e as pessoas que trabalham com a gente ficaram sabendo, porque eu preferi não contar para não preocupar a minha família que mora no Rio, pois o Ravi estava para chegar a qualquer momento. Foi um susto, mas está tudo bem agora", detalhou.





"Meu pai sonhou comigo na quinta-feira de noite, a noite inteira. Na sexta-feira tentou falar comigo, porque eu estava na UTI. No final do dia, ele ligou para a Viviane, que é a mãe da Viih, ela sabia o que tinha acontecido. Mas não sabia que eu não tinha contado para a minha família o que tinha acontecido", acrescentou.





Segundo Eli, foi através da sogra, Viviane Tube, que o pai dele descobriu sobre o cateterismo emergencial. "O meu pai ligou para ela porque achou que o Ravi estava nascendo, já que não conseguia contato com a gente. E ela [Viviane] achou que ele queria saber notícias minhas. No final da ligação, disse: 'E o susto que o Eli deu na gente? O susto, o cateterismo'. Foi assim que o meu pai descobriu, não tem como esconder", detalhou.