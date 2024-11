Reprodução/Instagram Brunna Gonçalves

A dançarina Brunna Gonçalves , esposa da cantora Ludmilla , chamou atenção ao compartilhar novas fotos da barriga de grávida durante um passeio em uma praia de Recife. A artista, que está esperando o primeiro filho do casal, posou de biquíni branco e saída de praia transparente, destacando um detalhe curioso: mesmo grávida, sua barriga ainda apresenta definição muscular.

Na legenda das fotos, Brunna celebrou a fase especial que está vivendo. "Definitivamente está aberta a temporada das fotos com a mãozinha na barriga", escreveu, recebendo uma enxurrada de elogios dos fãs. Comentários como “A grávida mais perfeita” e “Abdômen trincado mesmo gravidinha! Que linda!” destacaram a admiração dos seguidores.





A definição abdominal de Brunna, mesmo durante a gestação, tem uma explicação. No passado, a dançarina realizou uma lipoaspiração de alta definição, conhecida como LipoLAD, que ressalta os músculos do abdômen. Segundo especialistas, esse tipo de procedimento pode manter a aparência de “tanquinho” mesmo com as mudanças naturais do corpo na gravidez.

A barriga definida de Brunna rendeu apelidos curiosos para o bebê, que já é chamado de "bebê fitness" e "bebê musculoso" pelos internautas. Brunna e Ludmilla têm recebido muito carinho dos fãs, que acompanham de perto cada passo dessa nova fase na vida do casal.