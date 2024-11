Reprodução: Instagram Sthefany Brito

Sthefany Brito utilizou as redes sociais nesta sexta-feira (22) para interagir com os seguidores quando foi pega de surpresa com uma pergunta inusitada . "Pode mostrar a sola do seu pé?", questionou o usuário.

A atriz, então, se impressionou com a fala: "Caracoles. Essa superou todas", iniciou ela. "Já me pediam para mostrar o pé, mas a sola é a primeira vez", acrescentou. "Deve estar suja [a sola] porque só ando descalça em casa. Ia ser uma decepção", debochou ela.

"Realmente, tem doido para tudo nessa vida", concluiu. Em setembro deste ano, a artista comemorou a chegada do segundo filho, Vincenzo . O bebê é fruto do relacionamento dela com Igor Raschkovsky.

Resposta de Sthefany Brito Reprodução: Instagram

Um internauta perguntou à irmã de Kaiky Brito se ela pretende voltar a atuar. "Ainda não tenho planos. Estou focada no bebê e voltando a me cuidar", disse. "[Atuar] é uma rotina bem puxada e nesse momento com um neném tão pequenininho mamando exclusivamente no peito seria um pouco cedo", argumentou.

No entanto, ela garantiu que não se despediu totalmente do audiovisual: "Mas com certeza mais para frente", afirmou.