Reprodução: Instagram Ananda Apple

Ananda Apple comemorou seu retorno à televisão após ser afastada por conta da licença médica que obteve para realizar uma cirurgia nos tendões do ombro e do braço esquerdo. Na última quinta-feira (21), a repórter do Bom Dia SP celebrou a volta com uma reportagem especial, que foi ao ar nesta sexta-feira (22).



"O Quadro Verde volta nesta sexta! Vamos ver a frutificação das nossas árvores nativas! E a graça da Grumixama, batizada pelos nossos índios, numa casinha muito querida no Brooklin", escreveu ela na legenda da publicação.

No último domingo (17), a jornalista contou aos seguidores o que aconteceu e tranquilizou os seguidores ao comentar a respeito de sua volta à televisão . Ela também detalhou como foram os meses em que ficou afastada.

"Há pouco mais de dois meses saí em licença médica para fazer uma cirurgia nos tendões do ombro e braço esquerdo. Desde então, tipoia e fisioterapia para recuperar os movimentos. Ainda não consigo levantar o braço ou movê-lo para trás e, para algumas coisas, dependo da ajuda das minhas filhas", relatou.