Reprodução/Globo Ananda Apple

A jornalista Ananda Apple , de 63 anos, anunciou o retorno dela à televisão após pouco mais de dois meses afastada por licença médica. Nas redes sociais, a repórter da TV Globo explicou que precisou se ausentar para realizar uma cirurgia nos tendões do ombro e do braço esquerdo.

"Há pouco mais de dois meses saí em licença médica para fazer uma cirurgia nos tendões do ombro e braço esquerdo. Desde então, tipoia e fisioterapia para recuperar os movimentos. Ainda não consigo levantar o braço ou movê-lo para trás e, para algumas coisas, dependo da ajuda das minhas filhas", compartilhou Ananda, mãe das gêmeas Céo e Liz, de 22 anos.





O retorno aconteceu nesta segunda-feira (18), e Ananda está de volta ao comando do Quadro Verde, famoso por suas dicas de paisagismo e ecologia. "O que conquistei até agora me permite voltar a trabalhar. A volta ao trabalho vai ser boa para mim; a gente distrai da dor e se sente produtiva. Poder fazer o que eu gosto me deixa bem feliz", declarou a jornalista.

Ananda também comentou que sua recuperação completa ainda levará alguns meses, mas está motivada para as pautas especiais de fim de ano e animada com o retorno à rotina. "Voltar a ser útil, produtiva, é algo que me faz muito bem."