Reprodução Instagram - 21.11.2024 Natacha Horana

Natacha Horana, detida em São Paulo na última terça-feira (19), já tinha sido presa em outra ocasião. Em 2020, à época da pandemia do novo coronavírus, a influenciadora se envolveu em uma polêmica. Isso porque, em julho daquele ano, quando aglomerações eram proibidas, ela teria participado de uma festa ilegal em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina.





Segundo o TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina), o termo circunstanciado sobre o caso foi arquivado. Em 2021, a ex-dançarina do Faustão abriu uma ação por danos morais contra a prefeitura. Já em 12 de novembro de 2024, ela teve uma decisão favorável da Justiça para uma indenização de R$ 20 mil.





Prisão em SP

Na última quinta-feira (14), Natacha Horana Silva foi detida em Santo Amaro. A defesa que representa a ex-bailarina do Faustão argumenta que prisão foi "abusiva e injustificada". A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) não detalhou o motivo da prisão. No momento da prisão, a polícia encontrou R$ 119.650 em dinheiro vivo com Natacha. Segundo a "Quem" e "O Globo", a bailarina foi presa sob suspeita de prática de lavagem de dinheiro e envolvimento com organização criminosa.





Nesta terça-feira (19), a equipe jurídica da influenciadora publicou uma nota nas redes sociais: "Conforme se demonstrou no processo, sua menção e prisão foi um equívoco porque ela jamais praticou qualquer ato ilícito, direto, indireto ou colaborativo. E, diante disso, e principalmente pela inexistência de indícios de seu envolvimento e motivos para a continuidade dessa medida, aguarda-se o exame de pedidos feitos visando o imediato restabelecimento de sua liberdade e dignidade", diz a defesa.