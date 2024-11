Reprodução Presença de canibais e 4h de sono: Deolane Bezerra revela como foram os dias na prisão









Lena Sensitiva , conhecida por acertar previsões com relação à vida dos famosos, deu detalhes sobre o futuro de Deolane Bezerra . Durante sua participação no programa Chupim , da rádio Metropolitana , ela contou que a influenciadora perderá bens materiais e terá que aprender a viver uma vida mais simples e sem muita exposição nas redes sociais.

"O tempo que vai levar para essa mulher se reconstruir novamente é muito grande. Não vejo que a Deolane vai conseguir ficar com tudo que ela tem. É bom ela preparar o psicológico dela para aprender a viver sem ostentação. Vão se levar muita coisa dela. Vão se perder muita coisa", avisou ela.

Ela segue dizendo. "Isso é só o começo. Na vida, tudo tem consequência. Suas escolhas fazem você. Na hora de ostentar, todo mundo acha bom, não é? Depois a conta vem".

Por fim ela questiona. "Será que ela vai ter muitas amizades igual ela vem tendo? não, muita gente some.





Investigada pela polícia

Um novo relatório anexado ao inquérito sobre lavagem de dinheiro trouxe acusações ainda mais graves contra a influenciadora Deolane Bezerra . Apesar de ter sido presa durante a Operação Integration, Deolane foi solta posteriormente.

Segundo a coluna Fábia Oliveira, o relatório estima em R$ 702 milhões o total de transações suspeitas, envolvendo Deolane, a Bezerra Publicidade e Comunicação, Darwin Henrique da Silva Filho e outras duas empresas.

O documento, obtido com exclusividade pela coluna, revela a realização de uma rifa de uma Land Rover Discovery, um veículo de luxo que teria pertencido à influenciadora. A rifa foi divulgada em novembro de 2023, mas Deolane nega que tenha rifado o automóvel e até declarou o bem em sua declaração de Imposto de Renda de 2023.

Além da rifa, o relatório aponta uma série de transferências via Pix, feitas por Deolane, no valor de R$ 1 mil , destinadas a beneficiários de auxílios do governo . A influenciadora afirmou que esses pagamentos seriam uma forma de compensação por engajamento nas redes sociais.