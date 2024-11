Reprodução/Instagram/Globo Natacha Horana e Faustão

A influenciadora digital e ex-bailarina do programa Domingão do Faustão, Natacha Horana, de 33 anos, foi presa na última quinta-feira (14) em São Paulo, sob acusações de lavagem de dinheiro e suposto envolvimento com uma organização criminosa.

A Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão preventiva, mas a informação só foi divulgada ao público nesta terça-feira (19). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a operação contou com o apoio da Receita Federal e do Ministério Público do Rio Grande do Norte.





Durante a ação, foram apreendidos R$ 119.650 em espécie, um veículo de luxo modelo Mercedes-Benz C300, além de equipamentos eletrônicos, documentos e outros itens de valor. A dançarina alegou que o automóvel era emprestado, aguardando a apresentação do responsável legal.

Os advogados da influenciadora se pronunciaram em nota, afirmando que a prisão foi "abusiva e injustificada", destacando que Natacha apenas conheceu, anos atrás, uma das pessoas investigadas. "Ela jamais praticou qualquer ato ilícito, direto, indireto ou colaborativo", disse o comunicado assinado pelo escritório Bialski Advogados Associados.

A defesa solicitou a liberdade da ex-bailarina, argumentando a falta de evidências que sustentem a prisão. No Instagram, a equipe de Natacha publicou uma mensagem de agradecimento aos apoiadores e reforçou a confiança de que "a verdade prevalecerá". O caso segue sob investigação, e a artista aguarda a análise de pedidos que podem garantir sua liberdade.