Andressa Urach usou as redes sociais nesta quarta-feira (20) para mandar uma indireta para o ator Kid Bengala. A influenciadora e atriz de filmes adultos contou que assinou o canal do ator para ver o tamanho de seu "instrumento" e se decepcionou com o conteúdo.





"Kid, me diz uma coisa... Você disse que a sua régua subiu e eu assinei o conteúdo para ver só tinha pirulito de brinquedo. Que régua é essa que não sobe nunca?"

Ela questiona: "Você está enganando o povo? é feio, hein?".





Recentemente, O ator pornô respondeu a uma provocação de Andress , que sugeriu que ele sofreria de disfunção erétil. Aproveitando a polêmica, ele também esclareceu o mistério que envolve o tamanho do órgão genital, tema que sempre desperta a curiosidade do público.

Kid revelou que existem dois números relacionados ao tamanho de seu pênis: "Tenho dois tamanhos. O original é de 27 cm. O comercial é 33 cm." Ele explicou que a medida de 33 cm foi amplamente utilizada para fins de marketing, incluindo réplicas produzidas para venda.

O ator afirmou ainda que um gel estimulante, que supostamente aumenta o fluxo sanguíneo, teria contribuído para essa discrepância, embora o produto não tenha comprovação científica de eficácia.

