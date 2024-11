Reprodução Ex-bailarina do Faustão é presa por envolvimento com organização criminosa

A influenciadora Natacha Horana foi presa pela Polícia Civil de São Paulo durante investigações que apuram lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito e envolvimento com organização criminosa. A modelo fez parte da equipe de balé do Faustão entre 2015 e 2022.

De acordo com o portal Léo Dias, no momento da prisão, a polícia encontrou R$ 119.650 em dinheiro vivo com Natacha. Além disso, foram apreendidos um carro — que ela alega ser emprestado — e bolsas de grife. Os detalhes do caso foram encaminhados ao Ministério Público do Rio Grande do Norte.

Essa não é a primeira vez que a bailarina se envolve em problemas com a Justiça. Em 2020, durante o primeiro ano da pandemia, Natacha foi detida em uma festa clandestina em Balneário Camboriú, Santa Catarina.

Na ocasião, a influenciadora se desentendeu com os policiais que realizavam a operação contra o evento, sendo presa por desacato às autoridades.