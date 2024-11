Reprodução Instagram - 21.11.2024 Gracyanne Barbosa surpreende ao surgir carregando outra mulher durante treino; veja

Gracyanne Barbosa, de 41 anos, surpreendeu o público na última quarta-feira (20), Dia da Consciência Negra. O motivo? Ter usado as redes sociais para compartilhar um momento do treino dela no qual surgia carregando outra mulher por uma academia de musculação.





"Não tem como treinar sem minha cara de cool. Olhem nos stories como eu a obrigo treinar", brincou ela na legenda do vídeo que publicou no Instagram. A postagem somou mais de 112 mil curtidas e chegou a marca de 671 mil visualizações.

Assista:









Nos comentários da publicação, os fãs da influenciadora fitness se divertiram com o momento e repercutiram a situação. "Queria uma musa maravilhosa assim para me animar a treinar", declarou uma internauta. "Maravilhosa", elogiou uma segunda. "Grandona", acrescentou um terceiro. "Linda demais", completou um quarto. "Me identifiquei", admitiu ainda uma quinta seguidora.





Dieta dos ovos

Solteira desde o fim do relacionamento com Belo, em abril deste ano, Barbosa viralizou no mês de outubro, quando contou aos fãs que estava comendo cerca de doze ovos no novo plano alimentar. "Estou aqui com meus ovinhos, mas não estou mais comendo oito. Estou comendo 12! Como isso, produção? Mas são só as claras. Estou com uma fome que não me pertence. Será que é ansiedade?", revelou à época.