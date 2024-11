Reprodução Instagram/ YouTube Johnny Hooker e Fernanda Montenegro

Johnny Hooker se envolveu em uma polêmica ao dizer que Fernanda Torres tinha "chances nulas" de levar a estatueta de Melhor Atriz no Oscar. O influenciador brasileiro defendeu que Demi Moore seria a vencedora pela atuação em "Substância" e causou revolta entre os fãs da filha de Fernanda Montenegro.





"Gostei mais de 'The Substance' e sou realista o suficiente para admitir que as chances de Fernanda de ganhar são nulas apesar de amá-la muito", escreveu ele nas redes sociais.





Após a repercussão do caso, ele veio se retratar na web. "Peço desculpas pelo comentário feito no perfil oficial do Oscar e também aqui no X, reconheço meu equívoco. Não tive a intenção de desrespeitar ou diminuir o trabalho de qualquer profissional, muito menos da atriz Fernanda Torres, a qual amo e admiro", declarou.





"Minha fala foi baseada em uma análise estatística, não oficial, pois amo cinema e acompanho há anos a dinâmica da premiação, sei do protecionismo que existe na indústria dos EUA e do quão difícil pode ser ganhar, minhas palavras foram mal recebidas, mas jamais quis minimizar a importância desse momento. O filme 'Ainda Estou Aqui', que é fundamento, deve ser assistido por todos brasileiros", argumentou.





Cotada

Fernanda Torres interpreta Eunice Paiva no longa-metragem de Walter Salles. A atriz tem sido elogiada pela crítica especializada e está sendo cotada pela imprensa internacional para uma possível indicação no Oscar, na categoria Melhor Atriz. Os indicados devem ser revelados no dia 17 de janeiro. A premiação ocorre no dia 2 de março.