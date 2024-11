'Medida Provisória', 'Soul' e 'Moonlight': 9 filmes para o Dia da Consciência Negra

Homem-Aranha no Aranhaverso

Vencedor do Oscar de Melhor Animação, o filme conta a história de Miles Morales, um jovem negro do Brooklyn, ganha poderes e assume o manto do Homem-Aranha após ser picado por uma aranha radioativa. Inspirado pelo legado de Peter Parker, já falecido tentando o salvar, ele subverte a clássica história do amigo da vizinhança. Durante uma visita ao túmulo de seu ídolo em uma noite chuvosa, ele se depara com o próprio Peter, vivo e usando o traje do herói sob um sobretudo. Logo, Miles descobre que ele vem de uma dimensão paralela, assim como outras versões do Homem-Aranha.