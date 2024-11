Reprodução: Instagram Rumores começaram após prévia de entrevista ao Fantástico

Anitta se pronunciou a respeito dos rumores de que estaria grávida . Na última quarta-feira (20), a artista falou dos comentários que leu dos internautas após a prévia de sua entrevista ao Fantástico.

No próximo domingo (24), a musicista irá participar da atração dominical em uma conversa com a jornalista Renata Capucci. "Falamos sobre álbum novo e outras coisas também", disse a carioca. "Coisas pessoais", acrescentou a profissional.

Após a divulgação, os usuários do X começaram a teorizar em relação a uma possível maternidade. "Agora é real. Anitta está realmente grávida", opinou um fã. "Anitta grávida? Não gente, para", se chocou um segundo.

Ela, então, usou as redes sociais para desmentir os boatos. "Eu tô vendo as especulações de vocês no Twitter e gente, não é nada disso, tá? Nem eu sei quais são as revelações que dei na entrevista, mas vocês estão viajando nas teorias", rebateu a artista, que está namorando com o jogador Vinicius Souza .

Veja a resposta de Anitta:



🚨 ELA NÃO TÁ GRÁVIDA! Anitta falando sobre as especulações dos anitters após a entrevista ao fantástico. pic.twitter.com/Hp5XTbyUld — Acesso Anitta (@AcessoAnittaR) November 20, 2024