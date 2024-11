Reprodução/Globo Anitta

Anitta estaria no centro de uma nova disputa judicial, após ser processada pela dançarina Sabrina Francisca Gomes Santos . De acordo com a jornalista Fábia Oliveira, colunista do Metrópoles, o processo foi protocolado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no dia 14 de novembro, e se refere ao uso não autorizado de um vídeo viral nas redes sociais da cantora.

O vídeo mostra seis meninas de uma compania dançando e foi amplamente compartilhado na internet desde 2012. Em 13 de abril de 2022, Anitta postou a gravação em suas redes sociais, fazendo menção ao seu álbum Versions of Me.





No entanto, Sabrina alega que não autorizou o uso de sua imagem com fins publicitários, visto que a postagem foi feita para promover o disco da cantora. Com isso, Sabrina entrou com uma ação pedindo R$ 5 mil por danos materiais e R$ 100 mil por danos morais.

Esse não é o primeiro processo do gênero que a cantora enfrenta, ainda segundo a jornalista. Em 2023, Poliana da Silva Ribeiro, outra das meninas que aparece no vídeo, processou Anitta pelos mesmos motivos. O processo de Poliana resultou na exclusão da publicação e teve um pedido de indenização de R$ 150 mil.