Reprodução: Instagram Bianca Bin

Bianca Bin conversou a respeito de sua rotina de exercícios físicos . Em entrevista ao Gshow, a atriz entregou detalhes de como os treinos a ajudaram a se tornar mais saudável , além de rebater as críticas daqueles que não gostam das postagens da artista em relação ao corpo.



Sobre o que mudou após os hábitos saudáveis, ela afirmou: "Notei muitas mudanças no meu corpo, mas também no meu bem-estar. Minhas variações de humor, tristeza, depressão, ansiedade e resistência física melhoraram".

A veterana também detalhou a alimentação. "A gente tem que mudar nossos hábitos alimentares, não adianta continuar comendo muita bobagem, embutidos, fast food, enlatados", argumentou.

"Como de tudo mesmo, o que evito é gordura, açúcar e álcool, só de fazer essa pequena alteração, já faz a maior diferença", explicou Bin. A esposa do ator Sérgio Guizé falou a respeito da recepção do público com o seu conteúdo fitness.













"Muitos mandam mensagem que estão praticando, melhorou a saúde, emagreceu. Fico muito feliz porque sei que junto com isso vem a longevidade, a gente cuida do outro, da nossa sociedade", ressaltou ela.

No entanto, a artista mencionou as críticas que já recebeu por postar fotos e vídeos de seus treinos. "Vou continuar divulgando, vou botar as fotos de biquíni e de maiô que incomoda muita gente, mas que inspira muita gente também", defendeu.