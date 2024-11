Reprodução/Instagram Andressa Urach e o filho

Andressa Urach surpreendeu ao revelar, em entrevista à rádio Metropolitana FM, que desde cedo buscou expor o filho, Arthur Urach , ao contexto de sua trajetória profissional, marcada pela prostituição. A ex-participante de A Fazenda detalhou que a transparência sempre foi um pilar na relação entre os dois.





"Eu treinei ele assim, para entender minha realidade. Trabalhei na prostituição dos meus 21 aos 27 anos. Depois me converti e, recentemente, precisei voltar a essa atividade para me reerguer financeiramente antes de alcançar estabilidade com outros projetos", contou Andressa.

Em um gesto ousado, a modelo revelou ter levado Arthur a um bordel para que ele compreendesse esse mundo. "Levei ele para conhecer o lugar e perder a virgindade. Queria que ele visse que não era um bicho de sete cabeças, mas um ambiente com mulheres lindas e agradável", explicou.

Durante a entrevista, Arthur também comentou sobre a experiência trabalhando como câmera nos filmes adultos da mãe. "Para mim, é apenas um trabalho. Não há qualquer excitação, porque é minha mãe e não sinto nada desse tipo. Às vezes, fico até com nojo", afirmou, arrancando risos.

Andressa complementou a fala do filho com um relato curioso. "Teve uma cena anal em que acabou sujando sem querer. Ele falou: 'Que nojo'. Foi engraçado e constrangedor ao mesmo tempo", lembrou.