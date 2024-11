Reprodução Instagram/ Globo Thiago Martins retorna à Globo

Thiago Martins, de 36 anos, se despediu de Júpiter, protagonista de "Família É Tudo", em setembro deste ano. O ator não ficará longe das telinhas e voltará para a emissora, dessa vez no horário mais nobre do canal, a faixa das nove.







O artista está confirmado no remake de "Vale Tudo", adaptado por Manuela Dias. Martins e Dias trabalharam juntos em "Amor de Mãe", primeira novela da autora. A parceria se repetirá na releitura, na qual Thiago se encarrega de vivenciar o porteiro Vasco. As informações são do "F5", da "Folha de S. Paulo".





Além de Thiago Martins, outros nomes foram confirmados pela Globo, como Malu Galli, Karine Teles, Cauã Reymond, Renato Góes, Humberto Carrão, Debora Bloch, Belize Pombal e Tais Araujo, aparecem Edvana Carvalho, João Vicente de Castro, Paolla Oliveira, Pedro Waddington, Ramille, Luis Lobianco, Maeve Jinkings e Rhaisa Batista.





Entenda a história de 'Vale Tudo'

Considerada como uma das melhores novelas da teledramaturgia nacional, a narrativa girava em torno da íntegra Raquel Acioly (Regina Duarte) e da ambiciosa Maria de Fátima (Gloria Pires). A mãe acreditava na honestidade para vencer na vida, enquanto a filha defendia que era impossível ser boa e rica. Para a vilã, tudo valia para conseguir riquezas.

Ela, inclusive, deixou a mãe ser despejada ao vender a casa em que elas moravam, em Foz do Iguaçu, e usar o dinheiro para tentar ser modelo no Rio de Janeiro. Ética, política e sexualidade foram outros temas abordados na obra de 1988.