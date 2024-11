Reprodução Instagram Rita Guedes

Rita Guedes, de 52 anos, usou as redes sociais no último domingo (17) para compartilhar com os fãs e seguidores como decidiu aproveitar o fim de semana. A atriz resolveu renovar o bronzeado e ganhou elogios ao posar de biquíni com o abdômen trincado.





"Curtindo esse final de tarde só com boas energias. Como está sendo o seu domingo?", escreveu ela como legenda do álbum de fotos que publicou no Instagram. A postagem reuniu mais de 18 mil curtidas e contou com vários comentários dos fãs.

Confira:











"Você tem tudo a ver com o mar, com a praia, com o sol, com luz. Uma sereia", escreveu um usuário da plataforma de interação social. "Linda", destacou outra. "Anja", brincou uma terceira. "Maravilhosa", pontuou um quarto. "Diva", prosseguiu uma quinta. "Belíssima", finalizou ainda um sexto seguidor.

'Alma Gêmea'

Conhecida pelos papéis que interpretou em séries, filmes e novelas, Rita Guedes conversou recentemente com a reportagem do iG Gente e relembrou os bastidores de "Alma Gêmea", que vem sendo sucesso de audiência na reprise do "Vale a Pena Ver de Novo".





"É sempre prazeroso assistir 'Alma Gêmea' e sentir a resposta do público com relação a ela. Essa novela já foi reprisada outras vezes e sempre é um sucesso! As gravações no sítio com Fernanda, Emilio e Emiliano foram os momentos mais divertidos! A nossa conexão era muito grande e isso dava um toque especial para as cenas cômicas", relembrou ela sobre a trama espírita de Walcyr Carrasco, exibida nas tardes da TV Globo.