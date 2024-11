Reprodução Multishow - 8.11.2024 Letícia Spiller no 'Lady Night'

Letícia Spiller, de 51 anos, surpreendeu o público na última quinta-feira (7), quando esteve no "Lady Night", programa apresentado por Tata Werneck no Multishow, canal privado do Grupo Globo. A artista afirmou que incentiva as amigas a ficarem com Marcello Novaes, ex-marido de quem se separou em 2006.







"Sempre dou força para ele namorar as minhas amigas", disse a loira, que ainda entregou que o ator chegou a namorar duas colegas dela. Questionada por Werneck sobre quem seriam as duas mulheres, a atriz optou por não revelar a identidade, mas frisou que não eram figuras públicas.





"Como diz Claudia Raia: 'Não morra sem provar Marcello Novaes'.", brincou Spiller, insinuando que Raia e Novaes teriam vivenciado um affair. "Espera aí, Claudia Raia já provou Marcello Novaes?", se surpreendeu Tata. "Há muitos anos atrás", garantiu Spiller.





Filho seguindo os passos dos pais

Letícia Spiller e Marcello Novaes deram um fim ao casamento em 2006. Da antiga relação amorosa, os atores tiveram Pedro Novaes. O jovem de 28 anos tem se inspirado nos pais e resolveu apostar na carreira de ator. Ele é o galã Beto em "Garota do Momento", atual narrativa das seis da Rede Globo.