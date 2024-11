Reprodução Instagram - 18.11.2024 Virginia surpreende ao comer dez ovos no café da manhã

Virginia Fonseca, de 25 anos, usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira (18) para compartilhar com os fãs e seguidores a primeira refeição que fez no dia. A mulher de Zé Felipe surpreendeu o público ao revelar que estava comendo dez ovos cozidos.







A contratada do SBT ainda entregou aos fãs que come apenas uma gema. Os outros nove ovos, ela só ingere as claras. "Bom dia, já estou aqui preparando o meu café da manhã. Estou fazendo os meus ovos. Descasquei todos os ovos. O que eu faço? Abro, tiro a gema e deixo a clara. Bem bonitinho. Como só um ovo com gema, o resto eu tiro", explicou.





Virginia explicou que a orientação foi dada pelo nutricionista que prescreve o cardápio alimentar dela. "Ah, Vi, por quê? Também não sei te dizer. Tiago falou para fazer assim. Então, faço assim. Ele até me explicou, mas já esqueci. Cabeça ruim e pronto. Quem vem tomar café com a vivíbora?", brincou ela.





Sexo na primeira vez que viu Zé Felipe pessoalmente

No último sábado (16), durante o "Sabadou com Virginia", a apresentadora revelou que transou com Zé Felipe logo no primeiro encontro. ""A gente estava na pandemia e o Zé foi pra Londrina me ver. E aí eu pensei: ‘Quando que eu vou ver esse gato novamente?’. Achei que nunca mais teria essa oportunidade", lembrou. “Ele chegou, e a gente já ficou [fez sexo]. Fui embora e, no sábado de manhã, eu voltei, e a gente ficou de novo e ele me pediu em namoro", detalhou.