Reprodução Instagram - 17.11.2024 Angela Ro Ro em foto publicada nas redes sociais

Angela Ro Ro, de 74 anos, voltou aos holofotes após a apresentação no palco do Manouche, no Rio de Janeiro, no último sábado (16). O motivo? Uma confissão sobre a vida amorosa durante o show Pilotando o Piano. Na ocasião, ela confirmou que está namorando uma fisioterapeuta.





No entanto, a artista, que é discreta em relação aos relacionamentos, optou por não revelar a identidade da companheira, que ela define como "tímida" e "pacata". Além disso, Angela afirmou que a namorada também "gosta de discrição". As declarações foram publicadas pela revista "Quem", que acompanhou o evento.





"Ela é novinha, mas é boa. Ela é cheia de diploma. Ela é minha fisioterapeuta. Ela que cuidou dos meus braços -- o esquerdo, principalmente -- para eu que pudesse estar tocando para vocês hoje. Ela é linha dura. É uma pessoa tímida, pacata e gosta de discrição", afirmou, segundo o veículo.





Quem é Angela Ro Ro?

Embora tenha se consagrado na indústria fonográfica pela trajetória como cantora, principalmente, a artista também é pianista e compositora. Carioca, nasceu em 1949. O apelido "Ro Ro", que virou sobrenome artístico, foi dado por colegas de infância por conta do timbre da artista, apontado como "rouco".