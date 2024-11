Reprodução SBT Virginia

Virginia Fonseca, de 25 anos, resolveu abrir o jogo sobre a própria intimidade no "Sabadou com Virginia". A influenciadora e apresentadora revelou, durante o programa do último sábado (16), que ela e o marido, Zé Felipe, fizeram sexo na primeira vez em que se encontraram.







"Quando você e o Zé Felipe se conheceram, quanto tempo levou para o ‘vapo vapo?'.", questionou Lexa, uma das convidadas da atração exibida no SBT. Sem fugir da pergunta, Virginia afirmou que teve relações sexuais com o filho de Leonardo em 2020, no dia em que conheceu ele pessoalmente.

"A gente estava na pandemia e o Zé foi pra Londrina me ver. E aí eu pensei: ‘Quando que eu vou ver esse gato novamente?’. Achei que nunca mais teria essa oportunidade", lembrou. “Ele chegou, e a gente já ficou [fez sexo]. Fui embora e, no sábado de manhã, eu voltei, e a gente ficou de novo e ele me pediu em namoro", explicou.

Namoro relâmpago

15 dias após o primeiro encontro, Virginia e Zé Felipe resolveram namorar e morar juntos. Em maio de 2021, o casal teve a primeira filha, Maria Alice. Em outubro de 2022, tiveram Maria Flor. Já em setembro deste ano, a influenciadora e o cantor deram boas-vindas ao caçula, José Leonardo.

