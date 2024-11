Reprodução: Instagram Davi Brito

Após ter sido criticado na internet por ter publicado um vídeo supostamente falso de que estaria no Chile , Davi Brito rebateu os haters na manhã desta segunda-feira (18). O ex-BBB foi acusado de mentir para os seguidores ao postar um conteúdo esquiando na neve, já que a temporada de inverno do país ocorre entre junho e setembro.

Sobre os comentários, ele afirmou: "Em momento nenhum, seus fofoqueiros, eu botei lá dizendo que eu estava esquiando. Eu coloquei um vídeo na internet, tá bom? Só simplesmente postei um vídeo".

Ele, então, criticou a atitude dos internautas. "Aí vocês pegam um corte meu e transformam tudo em uma coisa negativa. Sabe por quê? Porque vocês não aguentam ver meu bem, mano!", argumentou ele. "Em todas as fotos que eu tirei estava nítido que não existia neve no Chile nessa época. Na minha própria publicação eu enfatizei dizendo que retornaríamos no Chile para esquiar na neve", explicou.

O campeão do BBB 24 ainda contou que gravou o vídeo em um restaurante e pediu para que os usuários da web ouvissem o som de fundo, que apresentava barulhos de copos e pratos. Além disso, Davi divulgou um trecho de um momento no país: no registro, ele aparece em um local que possui resquicícios de neve.

"Era meu sonho ir para o Chile esquiar na neve, mas não tinha neve. O que eu fiz? Gravei em um restaurante, postei com o fundo uma música que eu achei interessante e os stories são meus e eu posto o que eu quiser", concluiu ele.

Veja o pronunciamento do ex-reality: