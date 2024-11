Reprodução: Instagram Alok e Anitta colaboraram pela primeira vez juntos

Alok participou de uma coletiva de imprensa para falar do novo single com Anitta , a música "Looking for Love". Junto à cantora, o DJ lembrou da estratégia de marketing pensada para divulgar a música .

Dias antes do dueto chegar nas plataformas digitais, tanto o artista quanto a musicista publicaram supostas indiretas um para o outro. Os dois, que são os brasileiros mais ouvidos mensalmente no Spotify, "rivalizaram" nas redes sociais.

O produtor avaliou a tática utilizada por ele e pela carioca. "'Mexer com fanbase da anitta é uma parada que não recomendo para ninguém. Foram dois dias bem tensos ali, mas depois tudo se acalmou", reconheceu.

A perfomer, então, contou que foi ela quem surgiu com o conceito do marketing: "Essa ideia da competição foi minha por saber que as pessoas estão cada vez mais ligadas a isso da competição, dos números, de um e de outro", explicou ela.

"As pessoas quase não falam mais sobre a qualidade musical de um artista e só sobre números e alcance. Com o algoritmo, e muito mais questão do marketing e do investimento do que a qualidade da música", complementou.

Nesta segunda-feira (18), Alok e Anitta lançaram o clipe da faixa disponibilizada na última quinta-feira (14).