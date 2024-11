Reprodução/Instagram Rainer Cadete

O ator Rainer Cadete revelou que aprecia o sexo anal e que prefere uma relação sexual mais ativa. Ele revelou que tem uma vida sexual ativa e que prefere penetrar ao invés de ser penetrado.





Ele destacou que também aprecia o sexo vaginal e que mantém a depilação íntima. "De asa em asa... Conforme as pessoas me permitem, me concedem permissão, prossigo", afirmou o artista em uma entrevista para o Lady Night.

O ator, que pratica sexo anal, relatou que enfrentou dificuldades durante a prática: sujaram sua genitália. "Eu frequento muito o lago sul [faço muito anal]". Ele também revelou uma situação em que a pessoa estava com cheiro desagradável.