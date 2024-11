Reprodução Instagram - 18.11.2024 Davi Brito no Chile

Campeão do "Big Brother Brasil 2024", Davi Brito, de 22 anos, voltou a ser criticado por internautas nas redes sociais. Dessa vez, o ex-BBB foi acusado de mentir após postar um vídeo no qual supostamente esquiava no Chile.





Acontece que a temporada oficial de neve do país chegou ao fim em setembro. Ou seja, é raríssimo encontrar neve no mês de novembro, tampouco esquiar nessa época do ano. Por isso, parte da web argumentou que se tratava de mais uma publicação falta feita pelo baiano.

Assista o vídeo:

Davi Brito publica vídeo fingindo estar "esquiando" na neve durante sua viagem ao Chile.



Detalhe: o Chile não neva em novembro. pic.twitter.com/nVO0MUEdXP — POPTime (@siteptbr) November 17, 2024





"Viciado em mentir", escreveu um usuário no X, antigo Twitter. "Até parece que ele saberia esquiar assim", acrescentou um segundo, em referência à competência da pessoa que aparece no vídeo postado pelo baiano. "Mais um mico", apontou um terceiro. "Gente, que cara de pau", declarou ainda um quarto internauta.







Relembre

Em julho deste ano, Davi polemizou ao alegar que estava com problemas de saúde e postar a foto de um termômetro no Instagram. À época, horas após a publicação, a web descobriu que a postagem era de um banco de imagens do Google e que o campeão do "BBB 24" estava mentindo com a foto falsa.