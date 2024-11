Reprodução: Instagram Mulher Melão

Renata Frisson, conhecida como Mulher Melão , levou os seguidores à loucura com um stories publicado no último domingo (17). A influenciadora apostou em um look sensual para divulgar seu trabalho no OnlyFans.

A modelo escolheu uma roupa preta que valorizava o bumbum. Ao som da música "Barbie", de MC Tuto e DJ Glenner, ela colocou o corpo para jogo e entregou uma dança sexy aos seguidores. Em suas redes sociais, a artista de 37 anos posta ensaios de tirar o fôlego.

Em 2023, a musa completou 15 anos de carreira. Sobre ser uma mulher-fruta, em entrevista à Quem, ela comentou: "Tive a sorte, a oportunidade e a persistência para sempre me reinventar. A fruta amadureceu e ficou uma delícia".

Ela também falou sobre os conteúdos que realiza na plataforma adulta. "Amo meu trabalho, faço sem peso. Não sou igual a umas e outras que se fazem de pura e não mostram nada. Gosto de sentir desejada e fazer os homens sentirem prazer com isso", assegurou ao Gshow no mesmo ano.

Mulher Melão Reprodução: Instagram Mulher Melão Reprodução: Instagram Mulher Melão Reprodução: Instagram