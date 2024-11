Reprodução/Instagram Ludmilla e Brunna Gonçalves serão mães





Ludmilla e Brunna Gonçalves serão mamães! Em um vídeo neste sábado (09), a cantora revelou a gravidez da dançarina . "Agora somos 3", escreveu ela na legenda.



No registro, a artista aparece pintando um quadro ao mesmo tempo em que Brunna é vista dançando ao ar livre. Ao final do conteúdo, a pintura realizada pela musicista se torna uma obra de arte do futuro bebê das duas.

Veja o anúncio divulgado pelo casal:

Celebridades e fãs do casal comemoraram a notícia. Nos comentários, eles aclamaram o anúncio. "Chuva de bençãos na vida de vocês! Maravilhosas! Muito amor, paz e saúde para os três! Felicidades! Amo vocês", se emocionou Belo.

"Só vem, bebê da sua vovó", disse a mãe de Ludmilla. "Parabéns!", desejou o influenciador Lucas Guedez. "Meu Deus, o 'numababy' finalmente veio'", brincou um internauta. "Eu to passada! Que alegria! Parabéns pra vocês, que lindo demais", aclamou uma usuária.

Ludmill apresenta hoje o primeiro show da Numanice #3, no Centro Esportivo Tietê e aproveitou o momento para contar a novidade para os fãs que estavam no local.

Confira o momento: