A influenciadora digital Maíra Cardi tem utilizado as redes sociais para relatar as tentativas de remover o polimetilmetacrilato (PMMA) do rosto, substância aplicada há mais de 15 anos.

Isso porque Cardi afirma que, na época, desconhecia os riscos do procedimento e não sabia que estava utilizando esse material, que hoje lhe causa desconforto e inchaço frequente. Segundo ela, o rosto incha diante de situações de estresse ou variações hormonais, o que a faz evitar até o contato do rosto com o travesseiro ao dormir.





"Eu não me importei porque acreditava que era algo normal do procedimento, mas logo depois inchou. Agora, de tempos em tempos ele incha. Se eu fico estressada, se altera o meu cortisol ou até se quero fazer uma reposição hormonal, o meu rosto incha e eu fico igual ao Fofão", ela relatou.

Recentemente, os seguidores questionaram se Cardi estaria grávida, devido ao aumento de volume em sua face, o que ela negou. Contudo, ela confirmou o desejo de ter um filho com o atual marido, Thiago Nigro, e revelou considerar a possibilidade de uma Fertilização In Vitro (FIV) devido à idade.

Em busca de segurança para uma possível gestação, Cardi consultou especialistas para avaliar a remoção do PMMA. Em vídeos compartilhados, os dois médicos consultados foram cautelosos quanto ao procedimento, apontando os riscos associados.

Um dos médicos, na ocasião, declarou que não se sente à vontade para realizar a cirurgia, explicando que o PMMA se encontra próximo a nervos faciais fundamentais para a expressão.

O segundo médico consultado disse o mesmo, afirmando que, apesar de ser tecnicamente possível, o procedimento é arriscado e, se fosse no próprio rosto, ele hesitaria em realizar sem uma necessidade extrema.

O PMMA é uma substância plástica não reabsorvível. Seu uso em procedimentos estéticos como o feito em Maíra Cardi é condenado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), que alerta sobre complicações como infecções, inflamações graves e danos irreversíveis.

Em nota, a SBCP destacou que o uso inadequado do PMMA pode resultar em complicações severas, incluindo cegueira e embolias. A Anvisa também manifesta preocupação com o uso do PMMA fora dos casos autorizados, reforçando que o material deve ser aplicado por profissionais médicos qualificados para minimizar os riscos.